ФРГ, Италия и Франция готовы рассмотреть введение санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран — канцлера Ангелы Меркель, премьер-министра Джузеппе Конте и президента Эммануэля Макрона соответственно.

«Мы готовы рассмотреть вопрос о введении санкций в случае продолжения нарушений эмбарго на море, на суше или в воздухе», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

В документе отмечается, что стороны в этой связи ожидают предложений от Еврокомиссии.

В заявлении указано, что лидеры провели встречу по Ливии на полях Совета ЕС в Брюсселе. Они вновь призвали все стороны конфликта в Ливии, а также международных участников выполнить условия военного эмбарго и «прекратить все более возрастающее вмешательство» в конфликт.