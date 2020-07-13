Александр Логунов. Министры внутренних дел Италии, Франции, Германии, Мальты и Испании, а также профильные еврокомиссары обсудили с коллегами из Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса «укрепление взаимных обязательств по предотвращению и борьбе с траффиком мигрантов», говорится в сообщении итальянского ведомства.

Встреча, проведенная итальянской стороной, прошла в формате видеоконференции из северного города Триест.

«Участники подчеркнули, что уменьшение человеческих страданий, борьба с эксплуатацией уязвимого населения и гибелью людей на море и на суше остаются их общим моральным долгом и общей проблемой для всех», — говорится в сообщении.

Министры выразили «четкую приверженность» координированному пресечению незаконного ввоза мигрантов «в рамках всеобъемлющего и сбалансированного подхода к управлению миграцией». Отмечена поддержка правоохранительным и пограничным органам, занимающимся спасением на море и на суше и ликвидацией преступных организаций, занимающих перевозкой мигрантов.

Участники видеоконференции обязались продолжать диалог с африканскими партнерами для определения будущих направлений сотрудничества в борьбе с перевозкой мигрантов.

Также они договорились содействовать более тесному сотрудничество между механизмом Афросоюза по полицейскому сотрудничеству Afripol и агентствами ЕС, включая приграничное агентство Frontex и Europol.

Европейские и африканские министры согласились с необходимостью укрепления сотрудничества между правоохранительными органами через проекты по подготовке сотрудников полиции, оперативных возможностей для борьбе с сетью контрабандистов и транснациональной преступностью.

«Существующая практика в этой области дала положительные результаты», — отмечается в коммюнике.

Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе на правах хозяйки мероприятия подчеркнула, что Италии впервые удалось привести к обсуждению ряд министров средиземноморских стран и их коллег с Севера Африки.

«Мы будем использовать все доступные инструменты, в том числе двусторонние партнерства, для выявления и преследования преступных сетей, которые эксплуатируют самых уязвимых», — подчеркнула Ламорджезе.