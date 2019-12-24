СПОРТ

«Странно, но поздравляю»: Слуцкий вновь подшутил над Дзюбой

17:02 24/12/2019

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подшутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в социальной сети Instagram, которого недавно второй раз подряд признали лучшим футболистом года.

«Странно, но поздравляю», — написал наставник. Дзюба сразу же ответил: «Странно, что взяли вас в «Рубин», поставив три смайлика. «Я их отговаривал», — парировал Слуцкий.

View this post on Instagram Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня!безумно приятно!идем дальше 💪 A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Dec 24, 2019 at 3:15am PST

Напомним, бывший главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским «Рубином» 19 декабря. Соглашение рассчитано на пять лет. До этого специалист тренировал голландский «Витесс».

23 декабря капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс». В прошлом году нападающий петербургского «Зенита» уже завоевывал это звание. Премия «Лучший футболист года в России» вручается уже четыре года. Обладатель этого звания весной получит российский «Золотой мяч».



