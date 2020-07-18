Когда погибает 20-летняя девушка – это шок. Записка в квартире, из окна которой выпала Екатерина Александровская, состоит из одного слова: «Люблю». За ней – оборванная жизнь чемпионки мира по фигурному катании среди юниоров.

Екатерина родилась в Москве. Путь в фигурном катании был не самым простым. До 2011 года выступала как одиночница, потом перешла в парное катание. В 2016 году сменила спортивное гражданство и стала выступать с Харли Уиндсором за Австралию. И уже с партнером продолжала тренироваться с нашими тренерами.

Пара работала в знаменитой группе Нины Мозер, которая в 2014 году подарила Играм олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова.

Максим Траньков рассказывает, что пришла спортсменка в группу еще совсем маленькой девочкой, лет в 13. Ей долго искали партнера в России, но так и не нашли, отсюда и австралийский партнер.

«Когда Катя каталась в нашей группе, не было никаких проблем — абсолютно нормальный ребенок. Хороший спортсмен. Да и никаких истерик на тренировках не было, адекватный, работоспособный фигурист», — говорит Траньков.

В 2017 году австралийская пара оправдала свое соединение, выиграла юниорский чемпионат мира. Это золото стало первым для Австралии в фигурном катании. Александровская и Уиндсор обыграли тогда Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (чемпионов Европы этого года).

В следующем сезоне пара стала победителем финала юниорского Гран-при. Дважды выигрывала чемпионат Австралии.

На Олимпийских играх в Корее Екатерина и Харли откатали лишь короткую программу, не сумев набрать нужные баллы для показа произвольной программы, в Пхенчхане-2018 они показали 18-й результат. А когда Нина Мозер после Олимпийских игр в Корее взяла паузу в тренерской деятельности, пара перешла к другому тренеру.

«Мы с Харли переносим нашу основную тренировочную базу в Монреаль и уезжаем работать с Ришаром Готье и его командой. Но в первую очередь мы хотим поблагодарить Нину Мозер за все, что она сделала для нас. Нина начала работать с нами как с парой, приучила к дисциплине. Огромное спасибо за то, что позволили тренироваться в Москве, — написала тогда Александровская. — Мы очень благодарны Андрею и Галине Пачиным. Их преданность делу позволила нам стартовать. Они верили, что мы сможем стать хорошей парой и помогали нашей карьере.

Мы невероятно рады и мотивированы в связи с новыми открывающимися возможностями. На следующей неделе в Монреале начнем ставить короткую программу с Джули Маркотте, а потом отправимся в Детройт, чтобы поработать над произвольной с Массимо Скали».

В ноябре 2018 года Катя с Харли выступала в Москве на этапе Гран-при (седьмое место). Выход на взрослый лед в родном городе стал, по признанию спортсменки, осуществлением мечты.

«Это было мое первое выступление в России на взрослом уровне, — рассказывала Екатерина. — Для меня новым ощущением стало то, что я была в Москве как бы дома. Мне даже не надо жить в отеле. Здесь моя мама, моя семья, мои друзья. Это прекрасно. Многие из них сидели на трибунах «Мегаспорта» и смотрели на мое выступление. Когда я была маленькая, всегда ходила на это соревнование – этап Гран-при. С восьми лет ходила на него и всегда мечтала здесь выступить. И вот спустя десять лет я катаюсь на этом льду. Мне это нравится и хочется выпрыгнуть из штанов».

Сезон-2019/20 у пары не сложился: сначала травма партнера, из-за которой опоздали с подготовкой, потом – 9-е место на турнире ISU Challenger, 7-е на Гран-при США. Не выступили фигуристы и на чемпионате четырех континентов.

За снятием с турнира последовало объявление о том, что пара распадается. Уиндсор назвал причину: уход Екатерины из спорта, проблемы со здоровьем.

Когда случилась их самая значимая победа, тренер Нина Мозер сказала: «Они были готовы. Они прошли нашу систему подготовки, где необходима самоотдача».

Это было на льду. В жизни Екатерина оказалась к чему-то не готова.

Только одно слово в записке: «Люблю».