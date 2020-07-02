Сотрудники лабораторий пытаются определить причину гибели нескольких сотен слонов в Ботсване, исследователи подозревают, что причиной может стать вирус, поражающий нервную систему и беспокоятся, не может ли он перейти на человека. Между тем, в Монголии произошла вспышка бубонной чумы, а ученые из Китая нашли новый вирус свиного гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию.

В Ботсване, в дельте реки Окованго, было найдено по меньшей мере 500 мертвых слонов. Причину гибели не удалось выяснить при первичном обследовании, и теперь ученые ждут результатов лабораторных данных. Но уже стало известно, что их убила не засуха и не браконьеры.

Профессор Найл Макканн из британского Национального парка спасения прокомментировал, насколько часто встречается такое резкое вымирание популяции. Он указал, что данный случай массовой гибели является «абсолютно беспрецедентным», если речь не идет о засухе. Власти уже подтвердили, что виновниками не являются браконьеры — бивни слонов остались нетронутыми.

Around 500 elephants have died in Botswana in last few days. Described as a ‘conservation disaster’ in which elephants are dying mysteriously in clusters. Tragic. https://t.co/ZcGKM5zonK pic.twitter.com/GgQtw4mtBA — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 2, 2020

Макканн после осмотра тел животных предварительно исключил и сибирскую язву – от нее в 2019 году в Ботсване погибло около 100 слонов.

Осмотр также показал, что самой правдоподобной версией является отравление или скоропротекающая летальная инфекция. Наблюдения за оставшимися из популяции слонами показывают, что у них может быть повреждена нервная система. Об этом пишет BBC.

По мнению Макканна, нельзя исключать вариант, что это новый сильно мутировавший штамм какого-либо вируса, который со временем может и перейти на человека. Специалист напомнил, что считается, что коронавирус передался людям от животных.

Пока лаборатории только изучают присланные им образцы, взятые у мертвых слонов. При оптимистичных прогнозах – для получения предварительно результата понадобится еще около 3 недель.

Также напомним, что африканский континент имеет самые опасные озера, которые могут вызывать лимнологическую катастрофу. Это крайне редкое стихийное бедствие, представляющее собой внезапный выброс большого объема углекислого газа из открытого водоема. Будучи тяжелее воздуха, углекислый газ собирается в низменных местах, в том числе в окрестностях водоема, вызывая удушье у людей и животных, пока через некоторое время не развеется. Так, 15 августа 1984 г. на озере Манун (Камерун) погибло 37 человек, а 21 августа 1986 г. на озере Ньос (Камерун) погибло 1746 человек и около 3500 голов скота. Тогда, чтобы установить причину гибели такого количества людей, экспертам пришлось планомерно исключить все остальные более рядовые версии. Также крайне опасным считается озеро Киву в Демократической республике Конго. Его нижние слои насыщены углекислым газом и метаном. Запасы метана оцениваются в 55 млрд м³. Выброс газов из-за землетрясения или вулканической активности угрожает жизни 2 млн местных жителей.

Вместе с тем, пока весь мир противостоит коронавирусной инфекции, и во многих странах действует карантин из-за этого вируса, власти Монголии объявили карантин в граничащем с Республикой Алтай и Тувой регионе из-за бубонной чумы. В больницу 30 июня был доставлен 27-летний мужчину и девушка, возраст которой не уточняется. У них подтвердился этот страшный диагноз. Медики и правоохранительные органы выяснили, что с молодой женщиной напрямую контактировали 60 человек, еще 400 — косвенно.

MONGOLIA.

Outbreak of bubonic plague as two brothers are infected by eating squirrel meat https://t.co/lMEsUjgEbi — 🇬🇧 C. S. 🇬🇧(ENGLAND) (@Colsta13) July 1, 2020

В прошлом году, также по причине употребления людьми в пищу сырого мяса сурка, бубонная чума была выявлена у каждого четвертого жителя района Внутренняя Монголия на севере Китая за ноябрь 2019 года. Тогда же заразились несколько граждан КНР.

Напомним, что настоящая эпидемия бубонная чумы произошла на Дальнем Востоке в 1910—1911 гг. Тогда погибло от 60 тыс. до 80 тыс. человек, точные данные неизвестны.

В свою очередь, медики КНР опубликовали в американском издании PNAS данные о том, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который потенциально может спровоцировать новую пандемию. Так, в исследовании говорится, что с 2011 по 2018 год у животных удалось выделить 179 новых штаммов вируса вызывающего свиной грипп.

Особенно исследователей обеспокоил штамм, который несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Часть сотрудников свиной фермы имело антитела к этому вирусу.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», — указывают вирусологи.

В связи с такой неблагополучной эпидемиологической ситуацией эксперты ВОЗ призывают придерживаться рекомендаций, которые дает организация по каждому виду вируса или бактериальной инфекции.