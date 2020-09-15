Страховая компания «АльфаСтрахование» представила рейтинг самых угоняемых машин в России в марте-августе 2020 года. Вошедшие в него модели машин были отсортированы по частоте угонов (отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных по каско автомобилей этой модели).

Как сообщили в компании, лидером по числу угонов стала Toyota — сразу две модели японской марки, RAV4 (14%) и Camry (13%), заняли первые строчки рейтинга. Причем их популярность среди угонщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8 и 6 п.п. соответственно, что говорит о значительном росте интереса угонщиков к данным моделям. В топ-10 также вошли Hyundai Solaris (5%), Hyundai Tucson (5%), Kia Sportage (5%), Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).

«Количество угонов еще не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова растет по всей стране. Весной в пик эпидемии в стране автомобилисты несколько расслабились: стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались. Причем их внимание теперь больше привлекают доступные и популярные среди россиян японские и корейские марки, что может быть косвенно связано с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также ростом цен на них», — отметил директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Напомним, на днях стало известно, что россияне стали значительно чаще интересоваться покупкой противоугонных систем для автомобилей. Так, по данным сервиса «Авито Авто», в июле-августе этого года спрос на такие системы среди пользователей сервиса вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики предполагают, что такой рост интереса к противоугонным системам может быть связан с повышением значимости личного автомобиля для россиян на фоне пандемии коронавируса.

В отчете сервиса отмечается, что всплеск спроса затронул как недорогие, так и продвинутые защитные системы. Так, спрос на недорогие механические блокираторы увеличился на 32%, а спрос на спутниковые системы вырос на 54%. При этом наибольший рост (106%) показал спрос на иммобилайзеры. Наконец, спрос на автосигнализации вырос на 49%. В крупных городах самый большой рост спроса на противоугонные системы был зафиксирован в Красноярске (+85% за год), Краснодаре (+70%) и Москве (+65%).