В 2019 году автострахование стало самой популярной сферой страхового мошенничества. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали специалисты рынка в пятницу, 3 января.

Среди самых заметных случаев — перекладывание убытков от ДТП на невиновного человека, данные которого были похищены мошенниками. В Волгоградской области выявлено несколько случаев, когда в извещение были вписаны люди, вообще не имеющие отношения к аварии.

В компании «Либерти Страхование» рассказали о нестандартном мошенничестве с застрахованным грузом. Мошенник потребовал возмещения за поврежденную партию автостекол, причем от натурального возмещения он отказался и хотел получить деньги. Выяснилось, что стекла были не оригинальными, а дешевыми репликами и стоили в 30 раз дешевле заявленной суммы.

Также мошенничество встречалось в сфере страхования имущества. Так, в Иркутской области владелец застрахованного коттеджа стоимостью в почти 10 млн рублей заявил о его полном уничтожении пожаром, однако специалисты обнаружили, что остатки дома не соответствовали изначальным фотографиям. Выяснилось, что реальная цена строения не превышала 300 тыс. рублей.

Клиентка одной из страховых компаний Оренбурга пыталась заработать на полисе страхования от несчастного случая. Она обратилась за выплатой в размере 750 тыс. рублей за ожоги, якобы полученные при посещении бани. Выяснилось, что она обманывает сразу несколько страховщиков. Дело было передано в суд.

В сентябре 2019 года в Ленинградской области группа мошенников построила на приобретенном земельном участке фанерный муляж, застраховала его как полноценный частный дом и сожгла ради компенсации.