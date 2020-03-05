По закону, туристические услуги предоставляются в комплексе с медицинской страховкой. Без нее в ряд стран въезд воспрещен — США, Канаду, Шенгенскую зону. В посольстве виза выдается только после предоставления страховки.

Даже если наличие страхового полиса не обязательно, его лучше приобрести. Экономить на здоровье — последнее дело. Если путешествие будет проходить без участия турфирм, то и полис придется оформлять самостоятельно.

Страховка зачастую не покрывает стоматологические услуги, последствия солнечных ожогов. Вне зависимости от размера страховки, не возвращаемый размер расходов на лечение составляет около 100$. Наличие франшизы подразумевает, что любое превышение этой суммы оплачивает страховая компания.

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Собираясь в дорогу, позаботьтесь об аптечке. В некоторых государствах лекарства отпускаются только по рецепту, а название препаратов отличаются.

Возьмите те средства, которые востребованы в данном регионе, препараты от расстройства желудка, головных болей, лекарства от хронических заболеваний. Иногда актуальным будет аппарат для измерения давления, радиационный дозиметр, тест на сахар.

Вызов врача может оплачиваться по страховке или из собственного кармана. Чтобы избежать лишних трат, необходимо связаться с диспетчером по указанному в полисе телефону. Диспетчер является квалифицированным врачом.

Взяв координаты, к вам отправят машину скорой помощи или сообщат адрес доктора — зависит от страны. Постоянно находитесь в номере, потому что доктор ждать не будет. Не бойтесь госпитализации — часто она длится несколько часов.

Если у ребенка есть хроническое заболевание, страховая компания откажется выплачивать возмещение. В таком случае можно позвонить своему домашнему педиатру.

Обострение легче предупредить — зная о проблемных почках, например, берите с собой в поездку нитратомер. Иногда позвонить в сервисный центр не представляется возможным — имейте “неприкосновенный” запас на случай серьезных проблем у малыша со здоровьем.