Страхование спортсменов пока не закреплено на законодательном уровне, но высокие риски травм и полис для допуска к соревнованиям заставляют обратиться к медицинскому страхованию жизни.

По актуальной информации можно оформить 2 варианта страхования:

Специальная страховка исключительно на время проведение турнира,

Постоянный полис с ежегодным продлением.

Первый полис можно оформить не только на одного спортсмена, но на всю команду на период соревнований, детали по ссылке. Второй покрывает общие и индивидуальные тренировки, все соревнования за годовой период, сборами на подготовку и не ограничен временем одного турнира. К тому же, спортсмену не придется оформлять документы прямо перед соревнованиями, а сделать это заранее.

Для всех соревнований за рубежом РФ нужно оформить специальный медицинский полис на период проведения.

Страховые выплаты для спортсменов

Спортсмены получают компенсацию за каждый страховой случай в период полиса. Варианты таких выплат следующие:

оплата каждого дня нетрудоспособности до того, как спортсмен полностью восстанавливается,

компенсация, размер которой зависит от тяжести травмы ー таблица компенсаций составляется заранее,

фиксированная сумма при установлении инвалидности,

полный размер страховки, который выплачивается родственникам, если спортсмен погиб.

Некоторые виды полисов позволяют получать бесплатную помощь в частных учреждениях, список которых заранее указывается в договоре страхования. В любом случае, спортсмен может получить бесплатную помощь в государственных клиниках.

Что делать после несчастного случая

Сразу после получения травмы нужно зафиксировать ее тяжесть и заодно получить первую помощь у медицинских работников. Затем сразу уведомить страховую компанию по тем каналам связи, которые были в договоре. Работник компании свяжется со спортсменом или его представителями и объяснит, какие документы нужны для получения выплат. Как правило, достаточно документов, подтверждающих личность, медицинские заключения о тяжести травмы и больничный, если он необходим.