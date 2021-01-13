Страхование спортсменов пока не закреплено на законодательном уровне, но высокие риски травм и полис для допуска к соревнованиям заставляют обратиться к медицинскому страхованию жизни.
По актуальной информации можно оформить 2 варианта страхования:
- Специальная страховка исключительно на время проведение турнира,
- Постоянный полис с ежегодным продлением.
Первый полис можно оформить не только на одного спортсмена, но на всю команду на период соревнований, детали по ссылке. Второй покрывает общие и индивидуальные тренировки, все соревнования за годовой период, сборами на подготовку и не ограничен временем одного турнира. К тому же, спортсмену не придется оформлять документы прямо перед соревнованиями, а сделать это заранее.
Для всех соревнований за рубежом РФ нужно оформить специальный медицинский полис на период проведения.
Страховые выплаты для спортсменов
Спортсмены получают компенсацию за каждый страховой случай в период полиса. Варианты таких выплат следующие:
- оплата каждого дня нетрудоспособности до того, как спортсмен полностью восстанавливается,
- компенсация, размер которой зависит от тяжести травмы ー таблица компенсаций составляется заранее,
- фиксированная сумма при установлении инвалидности,
- полный размер страховки, который выплачивается родственникам, если спортсмен погиб.
Некоторые виды полисов позволяют получать бесплатную помощь в частных учреждениях, список которых заранее указывается в договоре страхования. В любом случае, спортсмен может получить бесплатную помощь в государственных клиниках.
Что делать после несчастного случая
Сразу после получения травмы нужно зафиксировать ее тяжесть и заодно получить первую помощь у медицинских работников. Затем сразу уведомить страховую компанию по тем каналам связи, которые были в договоре. Работник компании свяжется со спортсменом или его представителями и объяснит, какие документы нужны для получения выплат. Как правило, достаточно документов, подтверждающих личность, медицинские заключения о тяжести травмы и больничный, если он необходим.