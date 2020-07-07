Недавно Марина Страхова объявила о том, что разочаровалась в Сергее Захарьяше, с которым пыталась развивать отношения на расстоянии, ведь она была на поляне, тогда как парень застрял на Острове Любви.



Марина заявила, что закончила свою историю с Сережей и теперь пребывает на проекте в качестве одиночки. Приударить за девушкой решил одинокий Алексей Безус, ранее друживший с ней.



Так, Леша пригласил Страхову на свидание и напористо предлагал ей начать отношения, но девушка отказалась. Марина объяснила, что Безус ее не привлекает как мужчина из-за своего типажа, а также из-за того, как он себя вел в своих прошлых отношениях с Миленой Безбородовой. Также Страхова подчеркнула, что весомым минусом для нее является еще и наличие у Леши ребенка – девушка призналась, что не хочет строить отношения с мужчиной, у которого есть дети от прошлых браков.