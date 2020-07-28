Марина Страхова категорически отказалась строить отношения с Павлом Бабичем. Даже хороший приз и конкурс «Свадьба на миллион» не смог изменить её решения. Чтобы не остаться одной, девушка вспомнила про Сергея Захарьяша и их виртуальный роман. К тому же, новых интересных парней в периметре нет, а скандалить с участницами из женской спальни девушке тоже уже наскучило.



Также стоит напомнить, что одну номинацию Страхова уже пережила. А раз она обещала, что уйдёт с проекта, если не сможет построить отношения с Сергеем Захарьяшем, то второй раз лучше подстраховаться. Да и сейчас открыли границы, поэтому шанс встретиться лично у Марины с Сергеем многократно вырос.



После синяка Захарьяша, полученного от его приятеля Евгения Ромашова, Сергея снова стали обсуждать, и он попал в категорию популярных участников. Возможно, Марина поэтому и обратила внимание на него. Хотя некоторые зрители уверены, что о симпатии к Захарьяшу девушка говорит для того, чтобы избавиться от надоедливого Павла Бабича.