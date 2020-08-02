Если у мужчины не имеются проблемы с мочеиспусканием — нет и разницы.

Доктора советуют делать это сидя пожилым мужчинам, у которых имеется неприятности с простатой, в силу того, что так легче опорожнить мочевой пузырь и снизить риск происхождения кист, зараз, либо дискомфорта при мочеиспускании.

С позиций доказательной медицины все равно, как будет мочиться здоровый мужик. Но положение сидя возможно более гигиеничным вариантом.

В одном изучении физики доказали, что мочеиспускание стоя увеличивает возможность образования брызг, что в итоге нарушает гигиену в туалете.

Помимо этого, мочиться сидя лучше тем людям, у которых плохой прицел, — они смогут смочить унитаз брызгами и загрязнить громадным числом бактерий.

В этом случае сидеть — лучший метод попасть совершенно верно в цель.