Сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской разрабатывают IT-решение, которое позволит минимизировать возможные нарушения во время выборов в стране, заявила в воскресенье Вероника Цепкало, которая участвует в объединенной кампании штабов трех политиков, объединившихся вокруг Тихановской.

Ранее штабы кандидата в президенты Тихановской, а также не прошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико заявили, что решили объединить усилия во время текущей избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. «Лицами» этой кампании помимо Тихановской являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.

«Мы живем в веке цифровых технологий, IT у нас на очень высоком уровне. Совместными усилиями штабов мы запустили инициативу, которая называется хакатон (форум разработчиков ПО, которые сообща работают над решением какой-либо проблемы – ред.), он проходит прямо сейчас. В этой инициативе участвуют более 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих как в Беларуси, так и в Украине, Чехии, Германии, других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах», — заявила Цепкало в воскресенье на митинге в поддержку Тихановской, который прошел в Дзержинске (Минская область). Трансляцию митинга вели представители команды Тихановской.

Цепкало не уточнила, что это будет за IT-решение и как оно будет функционировать.

Кроме того, она попросила участников митинга прийти на выборы в основной день голосования 9 августа, а не во время досрочного голосования, и идентифицировать себя как сторонников Тихановской, надев на руку любой белый браслет.

Ранее штаб Валерия Цепкало сообщал, что 18-19 июля проведет онлайн-хакатон. Так, глава его инициативной группы Андрей Ланкин пояснял в Facebook, что «цель мероприятия – разработка инновационных технологических и социальных решений для проведения честных, открытых, экономически эффективных и безопасных выборов в Беларуси в период глобальной пандемии и роста социальной напряженности». Предполагается, что в том числе созданные во время хакатона наработки помогут в «проведении дистанционных выборов в будущем».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Цепкало и Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.