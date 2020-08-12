Сторонники белорусской оппозиции беспрепятственно проводят акцию на проспекте Независимости в центре Минска, передает корреспондент Mpravda.com.

В частности, на тротуаре около магазина ЦУМ стоят около 100 протестующих, они выкрикивают лозунги и машут цветами, которые принесли в честь пострадавших в протестах. Еще одна группа стоит на площади Победы.

При этом движение по проспекту не прервано. Многие проезжающие автомобилисты в знак поддержки гудят в клаксоны.

Милиция в происходящее не вмешивается, лишь иногда по проспекту приезжают милицейские экипажи.

О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>