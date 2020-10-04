Чтобы не ошибиться в конкретном выборе при заказе стопорных колец, специалисты рекомендуют руководствоваться ГОСТами, уточнять заводскую маркировку сертифицированного товара. К вниманию представителей опта и розницы представлена онлайн продажа стопорных колец в требуемом количестве из предложенного ассортимента готовой продукции.

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти, если воспользоваться предложенной ссылкой на страницу сайта https://ua-snab.com.ua/stopornye-kolca-gost/, где указаны ГОСТы для расширенного поиска стопорных колец, предназначенных для работы механизмов на производстве. Актуальные сведения могут пригодиться как для задач ремонтные бригады, так и потребностей заводов, фабрик, производственных комплексов.

Разновидности стопорных колец в соответствии с действующими ГОСТами

По стандартам (ГОСТ 11648) кольца стопорные принято различать по видам: быстросъемные, внешние (наружные) и внутренние. Зачастую продукция изготавливается не только на основе углеродистой стали, а и бериллиевой меди, нержавейки. На производствах предусматривается оперативное изготовление оригинальных моделей стопорных колец по ранее оформленному индивидуальному заказу. Для крепления подшипников качения и деталей в монтаже принято использовать еще и быстросъемные упорные шайбы – это предотвращает произвольное скольжение по направлению активно вращающегося вала. Стопорные кольца применяются не только при ремонте и восстановлении механических узлов, предназначенных для закрепления подшипника, но и в качестве надежного фиксатора на осях, рычагах и тягах.

Монтаж стопорных колец

Соединение происходит с использованием пазов – специально сформированных проточек и канавок. По способу крепежа данный вид колец принято различать на:

внутренние (DIN 472) – для фиксации механизмов в проемах;

внешние (DIN 471) – для закрепление в нужном положение деталей на рабочем валу.

Эти детали могут отличаться и степенью нанесенного антикоррозионного покрытия. Важно знать, что техпроцессами при специальной обработке этих запчастей предусмотрено нанесение одного из основных видов защитного слоя, а именно:

оцинкование;

фосфатирование;

кадмирование;

оксидирование промасливанием.

Стандартная форма таких колец также различна – принято выделять эксцентрические и концентрические. Типовые размеры данной сертифицированной продукции регламентированы и прописаны в соответствующих ГОСТах.