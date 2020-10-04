Чтобы не ошибиться в конкретном выборе при заказе стопорных колец, специалисты рекомендуют руководствоваться ГОСТами, уточнять заводскую маркировку сертифицированного товара. К вниманию представителей опта и розницы представлена онлайн продажа стопорных колец в требуемом количестве из предложенного ассортимента готовой продукции.
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Разновидности стопорных колец в соответствии с действующими ГОСТами
- По стандартам (ГОСТ 11648) кольца стопорные принято различать по видам: быстросъемные, внешние (наружные) и внутренние.
- Зачастую продукция изготавливается не только на основе углеродистой стали, а и бериллиевой меди, нержавейки.
- На производствах предусматривается оперативное изготовление оригинальных моделей стопорных колец по ранее оформленному индивидуальному заказу.
- Для крепления подшипников качения и деталей в монтаже принято использовать еще и быстросъемные упорные шайбы – это предотвращает произвольное скольжение по направлению активно вращающегося вала.
- Стопорные кольца применяются не только при ремонте и восстановлении механических узлов, предназначенных для закрепления подшипника, но и в качестве надежного фиксатора на осях, рычагах и тягах.
Монтаж стопорных колец
Соединение происходит с использованием пазов – специально сформированных проточек и канавок. По способу крепежа данный вид колец принято различать на:
- внутренние (DIN 472) – для фиксации механизмов в проемах;
- внешние (DIN 471) – для закрепление в нужном положение деталей на рабочем валу.
Эти детали могут отличаться и степенью нанесенного антикоррозионного покрытия. Важно знать, что техпроцессами при специальной обработке этих запчастей предусмотрено нанесение одного из основных видов защитного слоя, а именно:
- оцинкование;
- фосфатирование;
- кадмирование;
- оксидирование промасливанием.
Стандартная форма таких колец также различна – принято выделять эксцентрические и концентрические. Типовые размеры данной сертифицированной продукции регламентированы и прописаны в соответствующих ГОСТах.