Служба такси «Фаэтон», один из старожилов московского рынка, 6 апреля прекратила деятельность. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили пользователи услуг сервиса.

Компания со вчерашнего дня не оказывает услуги, сообщили «Интерфаксу» по одному из указанных на сайте «Фаэтона» телефонов. «Водители увольняются, поскольку не могут заработать из-за необходимости сидеть дома», — объяснили в компании.

Номер телефона для заказа машины в этом перевозчике также не работает. Парк такси-сервиса состоит из более 200 автомобилей Hyundai Sonata бизнес-класса, отмечается на сайте сервиса.

25 марта в видеообращении к народу президент России Владимир Путин предложил блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества. В числе прочих глава государства призвал россиян находиться дома в условиях распространения нового коронавируса.

По данным на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.