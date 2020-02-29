Представители столичного парка развлечений «Остров мечты» в день открытия ожидают около 30–40 тысяч посетителей. Об этом, в субботу, 29 февраля, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

«В тематическом парке мы можем разместить комфортно 25 тысяч человек. Единовременно. В городском променаде — около 40 тысяч. Я предполагаю, примерно около 30–40 тысяч человек, а там к вечеру посмотрим», — цитирует ТАСС слова Мацоева.

В этот же день состоялось официальное открытие нового крытого парка развлечений «Остров мечты» для всех посетителей. Льготные билеты для посещения комплекса могут приобрести пенсионеры, ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

Накануне открытия, 27 февраля, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили «Остров мечты». Российский лидер в ходе визита пообщался с первыми посетителями тематического парка.

До официального открытия в парк пригласили воспитанников московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского. Один из юных посетителей попросил президента помочь ему вернуться к бабушке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сравнил новый парк развлечений с Диснейлендом. По его словам, они «абсолютно сопоставимы».