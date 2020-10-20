Московский департамент транспорта обвинил агрегаторы такси в отсутствии контроля за соблюдением водителями противоэпидемиологических мер. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса.

«6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса — установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси. Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. Таким образом на заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что политика экономии со стороны агрегаторов подвергает опасности пассажиров и провоцирует риск заражения. В связи с этим в ведомстве настоятельно попросили агрегаторов и таксопарки не подвергать пассажиров опасности и предпринимать все меры по профилактике коронавируса.

Напомним, в начале октября стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участников рынка обяжут передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.