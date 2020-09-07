Окружная комиссия ЦАО по безопасности дорожного движения приняла решение об установке знаков «Движение мотоциклов запрещено» в районе Патриарших прудов. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Знаки, которые будут действовать с 22 до 8 часов, установят на улицах Спиридоновка, Малая Бронная, в Спиридоньевском, Ермолаевском, Малом Козихинском, Большом Патриаршем и Малом Патриаршем переулках. Кроме того, в Ермолаевском и Малом Патриаршем переулках появятся дополнительные «лежачие полицейские». Сроки установки знаков не уточняются.

Как рассказал муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин, поводом для решения о запрете послужили жалобы местных жителей, на шумные мотоциклы, на которых ездят посетители местных ресторанов и баров. «Проблеме не первый год, жители часто жалуются. Во время карантина стало относительно тихо, все привыкли к нормальной обстановке. После отмены ограничений толпы людей начали гулять в центре, бары снова заработали. Это стало последней каплей, после чего жители и направили обращение к мэру».

Упомянутое обращение было направлено Сергею Собянину еще в июле. Его авторы жаловались на «пьяные и громкоголосые гулянья, которые сопровождаются скопищами машин». «Автомобили и мотоциклы разгоняются на коротких участках, превышая скорость, а мотоциклисты проезжают по узким переулкам большими группами с рычащими моторами и орущими динамиками», — говорилось в обращении. Для решения проблемы жители Патриарших просили разместить максимально возможное количество «лежащих полицейских», установить «максимально возможное количество камер» и запретив въезд мотоциклов после 21 часа. Похожее обращение Собянину направили и муниципальные депутаты Пресненского района.

Глава мотоклуба «Harley Owners Group — Россия и СНГ» Сергей Каменев считает готовящийся запрет избыточным. «В районе Патриарших могут жить люди, использующие мотоцикл как транспорт для ежедневного использования. Теперь они приедут домой после работы и их оштрафуют? Я прекрасно понимаю жителей Патриарших прудов и сам выступаю против шумного транспорта, но это проблема не мотоциклистов, а проблема инфраструктуры. Уберите оттуда все бары и рестораны, толпы людей — машины и мотоциклы исчезнут автоматически. А пока там столько точек развлечения, пока там есть тусовка, то удивляться нечему», — заявил Каменев.

Отметим, что проблемы шума мотоциклов обсуждается давно. Согласно действующим нормам, уровень шума двигателя мотоцикла не должен превышать 77 дБ, а инспекторы ГИБДД имеют право измерить шумность мотоцикла на дороге, но делается это редко и только в отдельных регионах. В 2013 году депутат Госдумы Михаил Брячак анонсировал законопроект, запрещающий мотоциклистам ездить без глушителей, а в 2015 году глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский предложил создать круглосуточную «шумовую службу» при ГИБДД или при департаменте транспорта Москвы. В жизнь эти инициативы воплощены не были.