Московские власти в обозримом будущем не планируют вводить плату за въезд в город, несмотря на рост числа личного автотранспорта. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в московском регионе с 2010 года их стало больше на 2 млн, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс», — сказал Ликсутов.

Он пояснил, что для регулирования этого показателя столичные власти осуществляют ряд мер, включая пересмотр организации дорожного движения, повышение комфорта общественного транспорта, внедрение платных парковок и интеллектуальной транспортной системы, развитие альтернативных видов транспорта и пешеходного пространства, пишет «Коммерсант».

Напомним, правительственный законопроект «о платном въезде в города» был внесен в Госдуму в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре того же года на одном из последних пленарных заседаний осенней сессии. После этого Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ дало отрицательный отзыв на нашумевший законопроект.

В марте прошлого года в Минтрансе предложили наделить власти Москвы и Санкт-Петербурга возможностью вводить запреты на въезд неэкологичного транспорта в определенные зоны. В июне того же года занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов заявил, что тема эта не стоит в повестке дня.