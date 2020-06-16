Столетний самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего возвращен на свободу после того, как спас от вымирания свой вид, сообщил Пауло Проаньо Андраде, министр окружающей среды Эквадора.

Диего, относящийся к виду Chelonoidis hoodensis, вылупился на галапагосском острове Эспаньола, откуда его забрала научная экспедиция. Более 30 лет он провел в зоопарке американского города Сан-Диего. В рамках спасения вымирающего вида Диего вернули на Галапагосы, где он активно способствовал расширению популяции, продолжая оставаться в неволе.

«Пятнадцать черепах Эспаньолы, включая Диего, возвращаются домой после десятилетий размножения в неволе и спасения своего вида. Родной остров принимает их с распростертыми объятиями», — написал министр в Twitter.

После прибытия из зоопарка в США в 1977 году Диего проживал в неволе на галапагосском острове Санта-Крус.

Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020

Как пишет эквадорская газета Universo, Диего стал символом сохранения уникальной фауны Галапагосов. Он приходится отцом почти 800 черепахам, позднее репатриированным на Эспаньолу, что составляет около 40% популяции.

Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году — всемирным биосферным заповедником.