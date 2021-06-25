В 2020 году компания Apple снова порадовала своих поклонников новым ноутбуком. Разработчики бренда утверждают, что Macbook Pro 13 2020 получил камфорный вариант клавиатуры, больший объем встроенной памяти и мощный процессор. В данной статье рассмотрим особенности новой версии легендарного гаджета, сколько денег придется потратить на его приобретение и стоит ли приобрести обновленную версию.

Особенности Macbook Pro 13 2020

Корпорация Эпл представила два варианта лэптопов с 13-дюймовыми дисплеями – на процессоре Intel и чипе М1. Macbook Pro 13 2020 приобрести можно в светло-сером или темно-сером цветах, с размером корпуса 30,41×21,24×1,56 см и весом 1,4 кг. Гаджет оснащен камерой FaceTime HD 720p. В коробке найдете адаптер, кабель для зарядки, гарантийный талон и инструкцию. К данному макбуку есть возможность подключить внешний монитор. Рассмотрим подробнее основные характеристики гаджета:

Дисплей – Retina с подсветкой гарантирует высокое качество изображения и красочные оттенки. Экран с разрешением 2560×1600 пикселей. Встроена технология True Tone, регулирующая баланс подсветки, в соответствии с внешним освещением. Память – в случае с чипом, оперативная память Макбука Про 13 2020 года составляет 16 ГБ, а встроенных накопителей – от 256 до 1 ТБ памяти. Есть версии с объемом памяти до 2 ТБ, но стоимость такой модели будет выше. На процессоре Intel память больше: оперативка до 32 ГБ, а встроенная – до 4 ТБ. Аккумулятор – емкость батареи 58,2 Вт·ч. Автономно может работать до 20 часов, что больше, по сравнению с моделями прошлых лет. Клавиатура – тут стоит классическая Magic Keyboard, которая обеспечит камфорный набор текста. Кроме этого, готовьтесь к новому поколению Touch Bar, а также автоматической подсветке, датчику Touch ID и многофункциональному трекпаду.

Важно! Модели с чипом М1 стоит дешевле. Но на процессоре Intel лэптоп будет работать производительнее. Если подбираете ноутбук для работы с графикой, редактором тяжелых фото и видео файлов, то лучше обратить внимание на версию с процессором.

Сколько стоит Макбук 13 2020 года?

Стоимость данной модели низкой не назовешь, но это никогда не было преимуществом яблочной техники. Высокая цена обусловлена качеством сборки и комплектующих – макбуки служат десятками лет, при правильном и аккуратном использовании. Тем более свежая модель – это разумное вложение средств. Лэптопы Apple высоко ценятся на вторичном рынке. Цены на 13″ модель 2020 года составляют от 33400, по версии интернет-магазина ЭплМания.

Можно сделать вывод, что MacBook Pro 13 – надежный ноутбук, который подойдет для работы в офисе, домашнего использования, создания видеофильмов и для работы в сложных графических программах. Компактный размер позволит взять компьютер с собой на отдых или в командировку. Это верный помощник, который решит любые задачи.