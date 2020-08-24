На открытии торгов Московской биржи 24 августа рубль рос к доллару и евро. По состоянию на 16:15 курс доллара — 74,3 рубля, евро — 87,9 рубля.

Эксперты говорят о вероятной коррекции курса на этой неделе из-за геополитических рисков вокруг России. Плюс давление окажет возможное снижение цен на нефть из-за фиксации прибыли после заседания ОПЕК+. Поддержит нацвалюту спрос на рублевую ликвидность от экспортеров из-за перечисления в бюджет налогов за август.

Как на этой неделе поведет себя рубль? Мнение независимого аналитика Дмитрия Степанова:

— Думаю, что движение на укрепление рубля мы все-таки не увидим. Большая вероятность того, что рубль может немножко ослабнуть и выйти за отметку 75, потому что все те факторы, которые есть, скорее говорят в пользу продаж. С одной стороны, инвесторы продают наши ОФЗ, потому что они достаточно дорого стоят и фиксируют прибыль. С другой — ситуация с нефтью пока не очень понятная. Не очень понятно, какой объем потребления будет осенью. Но и основной фактор, конечно, это ситуация с Белоруссией. Соответственно, все зависит от того, как будет развиваться там ситуация и насколько Россия будет высказывать свои взгляды.

— Но все-таки есть какая-то склонность к риску на рынках, уверенно растут европейские площадки сейчас, и индекс РТС их догоняет. С чем связан оптимизм в Европе?

— Оптимизм, с моей точки зрения, в Европе исходит из Америки. Мы в конце недели услышим новости ФРС. Есть вероятность того, что мы снова услышим что-то по смягчению денежно-кредитной политики, а это значит, что евро может еще подрасти. Соответственно, инвесторы сейчас заводят деньги, покупают бумаги европейские, там из корпоративных бондов что-то с положительной доходностью найти можно — это первый фактор. Второй — это ситуация вокруг коронавируса. Несмотря на то что локально где-то вспышки наблюдаются, все-таки ситуация оказывается несколько лучше, чем ожидали инвесторы. Думаю, эти два фактора, конечно, положительны для рынка.

Мировые цены на нефть растут. Ранее стало известно, что американские нефтяные компании остановили более половины добычи нефти в Мексиканском заливе из-за штормов.

Цена на октябрьские фьючерсы на смесь марки Brent растет более чем на полпроцента — до 44,69 доллара за баррель. Аналогично растет цена октябрьских фьючерсов на WTI — до 42,61 доллара за баррель. О том, что будет с ценами на нефть, рассуждает инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер «Открытие брокер»:

«Я думаю, что стоит ждать некоторого роста цен на нефть. Если максимально упрощать, то весной мы видели из-за сильного дисбаланса спроса и предложения в моменте даже отрицательные цены на нефть. И эти цены привели к тому, что некоторые страны, в частности Россия, были вынуждены сократить добычу. Добычу так просто восстановить нельзя. По всей видимости, примерно четверть добываемой нефти, четверть месторождений деградировали либо на длительный период времени, либо навсегда. То есть эта добыча навсегда потеряна. А поскольку потребление очень быстро восстанавливается после завершения пандемии, мы можем наблюдать (основные институты, в частности Международное энергетическое агентство, тоже так считает) дисбаланс спроса и предложения в обратную сторону, можем наблюдать высокие цены на нефть этой осенью, может быть, в начале 2021 года. Понятно, что здесь влияет множество факторов, которые не предсказать, в частности политические: будут ли как-то влиять взаимоотношения США и Китая, будут ли вводить еще карантины. Но базовый сценарий — это, скорее всего, дисбаланс в обратную сторону, и, естественно, это хорошо для рубля».

Курс от Центробанка на 25 августа: доллар — 74 рубля 40 копеек, евро — 87 рублей 90 копеек.