Заработок на валютном рынке, также известном под названием Forex, активно рекламируется в интернете уже несколько лет. Отзывы о нём неоднозначные: для этой работы требуются вложения средств, и заработать может не каждый. Почему так происходит, стоит ли в 2022 году заниматься такой торговлей, с чего начать и что предлагается пользователям?

Как проходит торговля на валютном рынке

На Форекс получают прибыль от изменений курса валют друг к другу. В зависимости от того, в какую сторону они предположительно изменятся в ближайшее время, заключаются сделки на покупку или продажу. Для этого участники рынка (трейдеры) пользуются различными системами и сигналами (например, графическими паттернами или фундаментальными факторами).

Специфика валютных пар такова, что большую часть времени график находится в диапазоне. Большинство стратегий и систем на этом и построено: кто-то рассматривает точки входа на границах диапазона, другие обращают внимание на моменты, когда цена из него выходит.

Начать же торговать на Forex довольно просто — достаточно только открыть сайт компании, предоставляющей такие услуги, ознакомиться с условиями и внести депозит. С этого момента можно начинать совершать сделки на реальном счёте. А можно и обойтись без последнего пункта — тогда у вас будет открыт демо-счёт. Своими деньгами вы здесь рисковать не будете — но и заработать не получится, все средства на таком типе аккаунта — виртуальные.

Но для стабильного заработка одного наличия счёта и сделок в случайных местах недостаточно. У вас должна быть рабочая система, понимание рынка и, конечно, надёжный брокер. Доверяйте свои средства только компаниям с хорошей репутацией, предоставляющим подходящие условия для торговли.

Что предлагают брокеры

Обычно дилинговый центр предлагает клиенту котировки таких инструментов, как:

валютные пары — мажоры (один из активов — доллар), кроссы (без доллара), экзотика;

акции известных российских и зарубежных компаний;

металлы (обычно представлены золотом и серебром);

сделки на товарном рынке — у некоторых брокеров есть такая возможность.

Обычно опытные трейдеры предпочитают один тип инструментов: кто-то торгует исключительно валютой, кто-то специализируется на акциях. Начинающие же часто стремятся охватить все активы, чего делать не стоит. Нужно найти те из них, чья логика изменения цен наиболее понятна вам, а также разработать свою систему или торговать по уже существующей, доказавшей свою эффективность.

Надо ли начинать заниматься трейдингом

Если вас интересует возможность заработка на валютном и других финансовых рынках, имеет смысл обучиться этой профессии. При правильном подходе и наличии хорошей торговой стратегии она может принести ощутимый доход.

Стоит учитывать множество моментов, начиная от точек входа и сигналов и заканчивая грамотным управлением капиталом. Чтобы обучиться торговле, вам потребуется время — следует изучать множество информации и практиковаться. Но при наличии знаний и опыта вероятность стабильной прибыли на финансовых рынках заметно повышается.