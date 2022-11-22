Одним из важнейших документов, необходимых для трудоустройства автомобилиста в транспортную компанию Европы, является сертификат профессиональной компетентности (код 95). Получить его можно лишь на территории стран-участниц Евросоюза в официальном учебном заведении соответствующей аккредитации.

Код 95 это документ, подтверждающий квалификацию и навыки автомобилиста. Выдается он водителям, который планируют осуществлять пассажирские и грузовые перевозки на территории Европы. Согласно директиве Европейского Парламента и Совета ЕС 2003/59/ЕС, принятой 15 июня 2003 года, такое разрешение обязан иметь каждый водитель тяжелого транспорта (грузоподъемность 3,5 тонны и более).

Как получить сертификат код 95

Просто купить код 95 не получится, ведь для получения документа необходимо пройти специализированное обучение. Автомобилисты могут сами выбирать учебное заведение, в котором будут учиться. Важно отметить, что согласно директиве, учёбу необходимо проходить исключительно на территории Евросоюза. При этом стоимость кода 95 может существенно отличаться. Самый доступный вариант для украинцев – обучиться в Польше.

Обучение на код 95 подразумевает прохождение теоретических и практических занятий. Всего существует два варианта курсов, рассчитанных на тех, кто получил водительское удостоверение с открытой категорией С ранее либо позже 10.09.2009 года. Получить код 95 в Польше, цена которого будет самой лояльной, Вы сможете в международной академии вождения «Charter Group». Узнать расценки и условия обучения можно у представителей учебного центра.

Как проходит длинный курс на код 95

Автомобилисты, которые окрыли категорию С после 10.09.2009 года, обязаны пройти полный курс, включающий теорию и практику. Длится учебный процесс 4 недели, после чего все курсанты сдают экзамен в форме тестирования.

Теоретические занятия проводятся в группах и занимают 130 часов. На лекциях автомобилисты освоят следующие темы:

CMR накладные, особенности их заполнения и корректировки;

рабочее время дальнобойщика, важность его соблюдения;

штрафы и наказания водителей дальнего следования на дорогах Евросоюза;

платные дороги ЕС, методы их оплаты;

специфика работы европейских транспортных компаний; права и обязанности сотрудников;

методы крепления груза в полуприцепе.

На практические занятия отводится 8 часов. Часть этого времени курсанты проведут за рулем грузовика с полуприцепом на специальной платформе, где отработают крепление и открепление грузов, подъезд к платформе и прочее. Также они смогут освоить электронный тахограф и научиться с ним работать.

Несколько часов курсанты проведут на виртуальном симуляторе, где будут оттачивать вождение в сложных погодных условиях и маневрирование.

Кому нужен короткий курс на код 95

Короткий курс (переподготовку) проходят автомобилисты, открывшие категорию С ранее 10.09.2009 года. Обучение занимает всего 5 дней и его целью является обновление имеющихся знаний. Обучаясь на код 95, цена будет зависеть от длительности курса. Переподготовка является самым недорогим вариантом – 700 злотых.

По окончанию короткого курса водители не сдают никаких тестов, а срок действия сертификата продляется еще на 5 лет.

Сколько стоит обучение на код 95

Цена кода 95 в Польше составляет 2300 злотых. В эту сумму дополнительно входит медицинская комиссия и психологическое тестирование. Также учебное заведение обеспечивает всех курсантов жильем на время учебного процесса.