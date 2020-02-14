Стильные зонты — как атрибут современной женской моды.

Стильные зонты, один из незаменимых аксессуаров для любой модницы, поскольку зонт может одновременно выполнять две функции.

Он защищает и от дождя, и от солнца. Также данный аксессуар несет и эстетическую функцию. Помимо всего, эффектный и броский зонт может дополнить общий стиль.

Выбрать правильный зонт нелегко, для этого необходимо отталкиваться от основных характеристик и свойств.

У разных моделей они разные. Одной из характеристик, на которую необходимо обратить внимание – это способ открывания.

Обратите внимание на серию английских зонтов оптом и в розницу от Fulton, которые славятся своим качеством и долговечностью.

Механические зонты закрываются и открываются вручную, однако, без особых усилий.

К минусам такого зонта можно отнести невысокую прочность; Полуавтоматический зонт, как правило, открывается и закрывается частично вручную. Непосредственно купол такого зонта открывается при помощи кнопки.

Многие женщины предпочитают именно такие зонты, из-за их практичности и удобства; Автоматический зонт делится на два подтипа.

Первый тип отличается тем, что открывается он автоматически, а закрывается вручную.

Второй тип снабжен двойным автоматом, управляемым нажатием кнопки.

Второй характеристикой, на которую следует обратить внимание при выборе зонта, относится ее тип. Зонтик – трость представляет собой прочную и надежную конструкцию.

Такие зонты долговечны и служат не один сезон.

Конструкция зонта – трости проста, а купол изготавливается из плотного материала. Такие зонты элегантны, а пользование ими удобно.

Зонт быстро сохнет; Складной зонт еще более удобен в применении, чем зонт – трость. Плюс такого зонта – это его компактность.

Немаловажен для женщины и размер зонта.

Диаметр купола, как правило, составляет около 20 сантиметров. Такой аксессуар, как зонт, занимает минимум места в сложенном состоянии, однако когда зонт раскрыт, его диаметр весьма внушителен; Зонты обычно дополняются 70 – сантиметровыми спицами.

Что касается, детских зонтиков, то длина их спиц равна примерно 30 сантиметрам.

Стильные зонты важны и актуальны в любое время года, поэтому к их выбору не стоит относиться пренебрежительно.