Предприниматель Герман Стерлигов посоветовал россиянам не ждать подорожания хлеба в городах, а ехать в деревню и сеять рожь. Об этом сообщает телеканал 360.

В России подорожает черный хлеб

Комментируя прогнозы об увеличении цен на черный хлеб, Стерлигов заявил, что в городских магазинах продают «отравленную химикатами» продукцию, при выпечке которой используют дрожжи.

«Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы», — заявил он.

Он отметил, что не намерен повышать цены на свой хлеб.

Стерлигов посоветовал россиянам уезжать из городов, создавать крестьянские хозяйства и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от цен. Излишки, по его словам, можно продавать «несчастным», оставшимся в городе.

Сегодня стало известно, что из-за плохого урожая и низких запасов ржи эксперты предрекли в 2020 году рост цен на хлеб на 6,5-7%.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты раскрыли секреты: черный хлеб, бородинский и дарницкий, на три четверти состоят из пшеничной муки — тесто просто подкрашивают патокой.

Бездрожжевого хлеба не бывает: любая закваска — это, по сути, те же дрожжи, просто с кисломолочными бактериями.

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