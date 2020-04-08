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Российский предприниматель Герман Стерлигов рассказал в своем Instagram, что продукция его фирмы выполняется вручную девственницами. Это заявление вызвало неоднозначные комментарии пользователей соцсети.

«Рамблер» писал, что православный предприниматель Герман Стерлигов занимается сельским хозяйством, предлагая собственную продукцию по очень высоким ценам. Так, в апреле в его магазине появился хлеб за 440 рублей.

Стерлигов разместил видеозапись, на которой показал работу девушек, лепящих вручную пельмени и делающих макароны. Он подчеркнул, что высокая стоимость продукции его фирмы обусловлена, в том числе и тем, что готовят ее девственницы.

«Чистые девицы готовят продукт. А когда девицы не в чистоте, они сразу прекращают эти занятия и занимаются кто уборкой, кто на огороде трудится, кто в поле. Но к продуктам уже не имеют никакого отношения!» — рассказал Стерлигов.

В комментариях к записи пользователи соцсети назвали видео — «сексистским».

«Я не ханжа, но мне кажется, что физическое целомудрие — не то, чему стоит давать оценочное суждение в сети, да ещё с видео. А если бы вашу дочь так в видео показали и ярлык навесили «девственница лепит пельмени»?» — поинтересовалась vrednaja_tetka.

«А вы проверяли их невинность. Справки есть?» — иронично отметила trofimova1262.

Комментаторы также указали на то, что девушки работают без фартуков и перчаток.

«Это все прекрасно, конечно, а с перчатками было бы еще лучше))))», — уверена orlova0207.

«Фартуков у вас там нет? И часы с украшениями надо с рук снимать, когда продукты производите», — указала на нарушения marina_chm2018.

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