Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.

На днях священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин.

Стерлигов раскритиковал позицию Смирнова, заявив, что отсутствие официального брака "избавляет мужа и жену от большинства проблем". По его мнению, для истинных христиан "такие извращения недопустимы", а настоящий союз мужчины и женщины образуется после благословения родителей.

«А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает», — написал Стерлигов в инстаграме.

Охлобыстин же в комментариях к этой публикации назвал протоиерея кристально честным человеком и добрым пастырем.

«Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете», — возразил он.

В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были «излишне острыми». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался «благими побуждениями».

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