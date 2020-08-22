Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин удивлен манерой поведения генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе, благодаря которому «железнодорожники» расстались с тренером Юрием Семиным.

«Я тоже могу шутить, как и Мещеряков, но, когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером, это не дело. Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч — мой друг, чего я не скрывал никогда.

Заявление Кикнадзе, что болельщики не принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб? Очень просто отвечу: футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю еще раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим», — приводят слова Степашина «Известия».

«Локомотив» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Главным тренером москвичей большую часть сезона был Юрий Семин, которого в июне сменил Марко Николич.