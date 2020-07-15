Степан Меньщиков объяснился за то, что отшлепал Селену Майер.

Недоумению Степана Меньщикова нет предела. И почему Геля не оценила его прекрасное чувство юмора и лёгкие шлепки его ладонью по попе Селены?

«Позволил себе такую шутку, потому что у меня потрясающее чувство юмора. Тот, кто оценил эту шутку, у того всё очень хорошо со вкусом. Ангелине не понравилось, потому что коллектив налёг на неё опять своим весом, и ей пришлось сдаться. А она очень подвержена людской молве. Приходится с этим как-то бороться. Я ей всё время говорю: «Хватит вестись за мнением толпы. Толпа – это площадная девка. Сегодня она возносит тебя на руки, а завтра уберёт эти руки с огромным удовольствием. Поэтому надо относиться к популярности и славе с осторожностью», – пояснил Степан.

Но на этом останавливаться участник не собирается. Выводы сделал, а шутить не перестанет.

«Я планирую акцию, чтобы мы были квиты с Селеной. Я хочу, чтобы она теперь меня отшлёпала, отбарабанила по моей заднице. Я делаю то, что хочу. Концлагеря я не организую, не убиваю никого. Безобидные шлепки по заднице. Ничего там страшного нет», – резюмировал Степан.