Недавно ветеран телестройки Степан Меньщиков накинулся на свою беременную невесту Ангелину Монах. Девушку этот поступок парня так расстроил, что она решила закончить их отношения, считая, что нельзя терпеть рукоприкладство мужчин.



Правда, сейчас в паре все снова стала гладко – ребята активно готовятся к предстоящей свадьбе. Чтобы заручиться поддержкой родителей Гели, которые выступали против нового возлюбленного своей дочери, Степа устроил целую сценку, в рамках которой попросил родительского благословения на брак у будущей тещи, Галины Александровны.



Для сценки Меньщиков нарядился в образ Александра Сергеевича Пушкина и зачитал маме Гели стих «Няне», называя женщину «голубкой». Галина Александровна не смогла сдержать своего умиления, простила мужчину и дала ему свое благословение на брак, пожелав молодым счастья в их будущей семейной жизни.