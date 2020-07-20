Отношения в паре Степана Меньщикова и Ангелины Монах недавно были омрачены очередным конфликтом. В этот раз д было в том, что Степан шлепнул Селену Майер по пятой точке в время ее участия в боях в масле. Вскоре мужчина прокомментировать свой поступок в довольно характерной для него несерьезной манере.



Меньщиков заявил, что Селена получила шлепок за то, что отказывалась делать себе на лбу татуировку в виде полумесяца. И якобы именно после того, как он применил по отношению к ней данные меры воспитательного характера, на лице у Майер таки появилось долгожданное тату. Девушка действительно мечтала обзавестись рисунком на лбу и ранее ежедневно рисовала полумесяц красками.



Ангелине Монах уже далеко не первый раз приходится терпеть не в меру фривольные выходки со стороны своего мужчины. На Яхте Степан одаривал комплиментами зад Юлии Белой, на Поляне частенько захаживал в женскую спальню, также он написывал личные сообщения той же самой Селене. А в придачу ко всему этому еще и бывшая супруга Меньщикова присылает ему свои откровенные фото.