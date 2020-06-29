Степан Меньщиков и Ангелина Монах расстроились после неудачи в первом туре свадебного конкурса.

МЕНЬЩИКОВ И МОНАХ НЕ ПРОШЛИ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП КОНКУРСА «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН»

Степа и Геля были одними из фаворитов в конкурсе «Свадьба на миллион». Но уже в первом этапе выбыли из состязания.

«Мы расстроились, что не прошли в конкурс. Дело не в том, что хочется выиграть свадьбу на миллион, просто сам факт, что мы с первого тура слетели. Люди голосовали не за какую-то пару, а просто против нас, чтобы нас затопить», – рассказал Степа в беседе с Mpravda.com.

Ангелина поражение в конкурсе приняла близко к сердцу.

«Её слезы поражения стали для меня инсайтом. За весь период наших отношений для меня это стало какой-то трогательной нотой. Эти слёзы очень дорого стоят. Я в очередной раз убедился в том, что Ангелина – это тот человек, которого я очень сильно люблю».

Меньщиков не стал акцентировать внимание на тех, кто проголосовал против него, но отметил участников, которые поддержали их с Гелей пару.

«Это были сильные игроки, конкурентоспособные, готовые к свадьбе. Это было показателем их мужества и доблести, силы духа. Например, Илья Яббаров, Валера Блюменкранц – это основные наши соперники, партнёры, которые уже сделали серьёзные шаги для достижения результата, свадьбы, своих взаимоотношений. Паша Бабич поддержал, и это несмотря на то, что я провоцировал его, хамя, оскорбляя откровенно. Тем не менее, его голос для меня стал большой неожиданностью», – резюмировал Степан.

А ты как считаешь, кто должен был пройти в следующий этап: Степа и Геля или Игорь и Юля?