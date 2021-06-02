Современные учебные заведения должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы соответствовать своей главной цели — правильному воспитанию и закреплению знаний будущих граждан страны. Важным элементом учебного процесса является оформление детсадовской группы и школьного класса наглядными пособиями. При этом необходимо учитывать особенности детского восприятия. По этому детские стенды должны отвечать следующим требованиям:

Безопасность и лёгкость использования;

Высокая степень надёжности;

Яркие цвета и увлекательная подача;

Короткие понятные тексты;

Картинки с элементами интерактивности.

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Отсутствие предоплаты, расчёт только при получении товара;

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В комплекте крепления и карманы;

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Информационный;

Профильный, для тематических кабинетов;

Медицинский;

Для спортзала и музыкального класса;

Стенд детского творчества и т.д.

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