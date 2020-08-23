Десятки военных грузовиков скапливаются недалеко от стелы «Минск — город-герой», сам монумент в белорусской столице обнесен забором, передает корреспондент Mpravda.com.

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.

Забор выставлен по всей окружности прилегающего к монументу парку, примерно в радиусе 50 метров от стелы. Там же дежурят сотрудники в штатском, несколько экипажей ГАИ. Дальше по проспекту Машерова в 200 метрах на площадке припарковано несколько десятков армейских грузовиков, рядом с ними дежурят группы людей в военной форме. Кроме того, там же припарковано несколько милицейских автомобилей и автобусов.

Активистов в районе стелы пока не наблюдается. Основная масса протестующих сейчас находится на площади Независимости.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.