Металлические стеллажи используются повсеместно, начиная от промышленных объектов и заканчивая бытовыми мастерскими. Различные виды конструкций, отличающиеся размерами, конфигурацией, другими характеристиками позволяют размещать различные виды грузов. Не обходятся без стеллажей складские предприятия. Для них предусмотрены консольные, набивные, паллетные, фронтальные, полочные и другие виды стеллажей.

Стеллажи для склада от производителя

Заказать стеллажи для склада можно в компании «ПромРесурс», которая осуществляет полный комплекс работ. Сюда входит предварительный расчёт, проектирование стеллажей, производственные работы, монтаж и обслуживание. Компания реализует универсальные решения, а также стеллажи, разработанные под специфику производства. В ассортименте представлен большой выбор готовых конструкций. Также можно заказать профессиональные услуги по изготовлению стеллажей любой сложности. Например, одними из наиболее востребованных являются полочные стеллажи. Это удобные и эффективные конструкции, позволяющие хранить различные виды грузов. Для хранения используются металлические полки, устанавливаемые непосредственно на опорную металлическую раму. Такие изделия отличаются высоким запасом прочности, простатой обслуживания и возможностью быстрого демонтажа в случае необходимости.

Виды стеллажей компании «ПромРесурс»

Частные лица и предприятия имеют возможность заказать паллетные стеллажи, устанавливаемые в торговых центрах, крупных магазинах, складских хозяйствах. Такие конструкции обычно рассчитаны на хранение специальных поддонов или европаллет. Также предприятие специализируется на изготовлении стеллажей с фронтальной загрузкой. Такие конструкции занимают много времени, но позволяют размещать и обрабатывать различные виды грузов с максимальным комфортом. В каталоге компании можно заказать гравитационные, архивные стеллажи, конструкции челночной обработки. Возможно изготовление мобильных, набивных, консольных и других разновидностей стеллажей. Компания гарантирует профессиональный сервис, индивидуальный подход каждому клиенту и доступные цены. Благодаря собственному производству, значительно снижаются затраты на все виды работ. Всю актуальную информацию можно получить на сайте компании Торговый Дом «Промресурс» https://promberg.ru/stellazhi.