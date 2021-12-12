Современные интерьеры должны быть просторными и иметь много естественного света, эти две особенности гарантируются использованием стеклянных перегородок. Их форма минималистична и универсальна, поэтому они отлично подходят для коммерческих и жилых интерьеров различных стилей.

Стекло, несомненно, является одним из наиболее характерных материалов, используемых в интерьерах в индустриальном стиле. Благодаря своей прозрачности позволяет усилить впечатление большого пространства, к тому же оно отлично гармонирует с металлом и деревом и другими современными материалами.

Элегантность, минимализм, простор — это лишь некоторые характеристики, благодаря которым стеклянные перегородки доминируют в офисах, государственных учреждениях, медицинских учреждениях, а в последние годы стали популярными в частных квартирах и домах.

Стеклянные перегородки https://sklo-plus.com.ua/steklyannye-peregorodki.html бывают разных форм и разновидностей и составляют целую область строительной индустрии — это всегда элегантное, стильное, современное и беспроигрышное решение. Они настолько легко конфигурируются, что могут быть реализованы даже самые уникальные и необычные идеи.

Преобладающие тенденции, такие использование чердачных или небольших помещений и винтажных офисов, их вездесущая простота, позволяют широко использовать стекло в дизайне интерьеров. Конечно, стеклянные стены, как и всё, что касается строительства, имеют ряд достоинств.

Преимущества стеклянных перегородок по сравнению с обычными стенами:

Стеклянные перегородки установить намного проще, поскольку изготавливаются на заказ, их очень легко установить в имеющиеся проёмы.

Установка не требует трудоемкой и обременительной работы. В случае небольших проектов обычно это занимает один день.

Для большинства ремонтных работ не требуется разрешения или одобрения.

Энергосбережение: не блокируют поток естественного света, что, в свою очередь, приводит к быстрому снижению счетов за электроэнергию.

Солнечный свет гораздо более полезен для человека, чем искусственный свет. Доказано, что естественный свет увеличивает продуктивность и увеличивает выработку дофамина — известного гормона счастья.

Визуально открытая планировка создает позитивные отношения между сотрудниками и клиентами, а также между членами семьи, поскольку стеклянные стены сразу создают впечатление прозрачной и интегрированной среды.

Стеклянные перегородки могут быть обрамленными или бескаркасными, окрашенными, тонированными или прозрачными. Фактически, обсуждение дизайна и деталей обычно занимает больше времени, чем сама установка.