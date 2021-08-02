В современной корпоративной культуре одним из основных трендов является концепция open space, то есть концепция открытого пространства, когда наибольшая часть помещений не отгораживается стенами. В некотором смысле речь идёт о концепции открытого мира, в котором отсутствие границы между начальниками и подчиненными, клиентами и сотрудниками, партнёрами компании и другими посетителями как бы отсутствуют. Все занимаются общим делом и остаются наравне друг с другом. На самом деле, специалисты утверждают, что этот вариант действительно повышает эффективность и сплочённость работы компаний.

Использование стеклянных перегородок

В рамках означенной концепции основное значение имеют стеклянные перегородки https://glasso.ua/steklyannye-peregorodki/, которые и создают эффект открытого пространства. По сути, таким образом возможно зонировать целый этаж и благодаря этому появится много преимуществ, начиная от комфорта, безопасности и продуктивности для работы сотрудников и заканчивая оптимизацией освещения.

Помимо этого стеклянные перегородки могут использоваться и в других вариантах, не только в офисах и бизнес-центрах:

торговые центры;

выставочные залы;

госучреждения;

частные дома.

Повсюду цели применения будут немного различаться. К примеру, для торговых павильонов появляется возможность привлекать внимание потенциальных клиентов к продукции.

Преимущества стеклянных перегородок

Наряду с этим данный вариант зонирования невероятно выгоден в контексте удобства установки. Отсутствие отходов, элементарность монтажа и множество других преимуществ.

Есть возможность выбирать варианты под индивидуальные условия. Также есть и много компоновок и конструкций:

раздвижные;

распашные;

телескопические;

автоматический механизм.

Этот список далеко не полностью указывает разнообразие вариантов. Да и также нужно учитывать возможность использования различных вариантов фурнитуры и других деталей.

В завершение нужно сказать, что такие перегородки более чем функциональны, прочны и безопасны, сейчас этот вариант является самым прогрессивным и полезным для использования во многих вариантах помещений и пространств.