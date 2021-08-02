В современной корпоративной культуре одним из основных трендов является концепция open space, то есть концепция открытого пространства, когда наибольшая часть помещений не отгораживается стенами. В некотором смысле речь идёт о концепции открытого мира, в котором отсутствие границы между начальниками и подчиненными, клиентами и сотрудниками, партнёрами компании и другими посетителями как бы отсутствуют. Все занимаются общим делом и остаются наравне друг с другом. На самом деле, специалисты утверждают, что этот вариант действительно повышает эффективность и сплочённость работы компаний.
Использование стеклянных перегородок
В рамках означенной концепции основное значение имеют стеклянные перегородки https://glasso.ua/steklyannye-peregorodki/, которые и создают эффект открытого пространства. По сути, таким образом возможно зонировать целый этаж и благодаря этому появится много преимуществ, начиная от комфорта, безопасности и продуктивности для работы сотрудников и заканчивая оптимизацией освещения.
Помимо этого стеклянные перегородки могут использоваться и в других вариантах, не только в офисах и бизнес-центрах:
- торговые центры;
- выставочные залы;
- госучреждения;
- частные дома.
Повсюду цели применения будут немного различаться. К примеру, для торговых павильонов появляется возможность привлекать внимание потенциальных клиентов к продукции.
Преимущества стеклянных перегородок
Наряду с этим данный вариант зонирования невероятно выгоден в контексте удобства установки. Отсутствие отходов, элементарность монтажа и множество других преимуществ.
Есть возможность выбирать варианты под индивидуальные условия. Также есть и много компоновок и конструкций:
- раздвижные;
- распашные;
- телескопические;
- автоматический механизм.
Этот список далеко не полностью указывает разнообразие вариантов. Да и также нужно учитывать возможность использования различных вариантов фурнитуры и других деталей.
В завершение нужно сказать, что такие перегородки более чем функциональны, прочны и безопасны, сейчас этот вариант является самым прогрессивным и полезным для использования во многих вариантах помещений и пространств.