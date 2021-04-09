Для качественного трактора необходима комфортная кабина. Обычно используются стекло триплекс, что обеспечивает создание стильного современного дизайна рабочего места тракториста. Стекло этой марки известно своими отличными характеристиками.

Особенности стекла для трактора

Панорамное остекление кабины трактора и использование гнутых стекол обеспечивают водителю транспортного средства широкий обзор. Кроме современного оформления кабины и удобства при ее использовании за счет применения качественного стекла очень важно обеспечить безопасность водителя.

Для этого применяются стекла исполненные особым образом. Стекла для тракторов от https://miravtostekol.ru/avtostekla_spectekhnika/dlya-traktora чаще всего исполнены из полированного стекла, оно имеет толщину до 6 мм. Внутри кабины на стекло наносится поливиниловая пленка. Применение пленки дает возможность повысить прочность стекла. При сильных механических воздействиях, в случае аварий стекло с этой обработкой не разлетается на осколки, не может ранить водителя трактора.

При изготовлении кабины трактора учитываются условия его использования. Внимание обращается на возможность работы при высоких температурах, в условиях сильной запыленности и повышенном уровне шума.

Стекла для трактора должны строго соответствовать определенным требованиям с учетом перечисленных факторов.

Особенности выбора стекла для трактора

Важно подбирать стекло для кабины трактора в соответствии с его моделью и годом изготовления. Различное оборудование имеет разные размеры и форму стекол.

Если не принимать это во внимание, то с установкой стекла могут возникать неприятности.

Стекла для трактора выполняются из поликарбоната с оптимальными рабочими характеристиками. Использование специальных уплотнителей при установке стекла предупреждает проникновение в кабину пыли, влаги и шума. Качественный уплотнитель от известного производителя решает многие проблемы.

При заказе стекол для трактора не следует забывать об их уплотнении. Уплотнитель можно заказать одновременно со стеклом. Он очень важен, обеспечивает комфорт рабочего места тракториста, позволяет сделать кабину трактора герметичной.