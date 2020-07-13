Многие поклонники телепроекта уверены, что между Анастасией Стецевят и Сергеем Захарьяшем пробежала искра и что якобы подтверждением тому является явный взаимный флирт ребят. Однако у Анастасии эти домыслы вызывают только крайнее раздражение. Более того, девушка заявила, что как мужчина Сергей ее абсолютно не привлекает.



С другой стороны Стецевят подтвердила, что, хотя Захарьяш и является для нее только другом, но в последнее время он начал позволять себе некорректные двусмысленные шуточки, которые и становятся поводом для слухов о их флирте. Также девушка заверила, что дожидается Виталика и даже не помышляет о каких-либо других отношениях.



Помимо этого, Анастасия призналась, что довольно близко подружилась с бывшей возлюбленной Сергея Мариной Страховой, которая частенько советовалась с ней по поводу своих взаимоотношений с Захарьяшем. Именно с той поры у нее и сложилось отношение к Сергею как к брату, и реагировать на какой-либо флирт с его стороны она попросту не может, так как даже не замечает ничего подобного.