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Генпрокуратура признала недостоверной опубликованную в соцсети «ВКонтакте» статью, в которой утверждалось, что новый коронавирус создали в новосибирском центре «Вектор». Об этом сообщается на сайте органа.

В прокуратуре обратились в Роскомнадзор и потребовали ограничить доступ к этому материалу. Прокуроры отметили, что автор статьи рассказывал о взрыве в центре «Вектор», из-за которого якобы произошла «утечка» вируса.

В генпрокуратуре отметили, что еще летом 2019 года во всех лабораториях «Вектора» остановили научные исследования вирусов для ежегодной оценки состояния и проведения работ.

«На 5 этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», — подчеркнули прокуроры.

Как писал «Рамблер», 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Наказывать за это могут по статье 207.1 УК (распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Максимальный срок по ней составляет пять лет лишения свободы.

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