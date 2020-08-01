Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич назвал «бредом» сообщение следственного комитета о его связи с группой россиян, задержанных в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам.

"Раньше они (власти Белоруссии – ред.) считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с (оппозиционером Сергеем — ред.) Тихановским и "вагнеровцами" (по данным белорусских властей, задержанные россияне являются представителями ЧВК Вагнера – ред.). А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина", — процитировала слова Статкевича его супруга Марина Адамович на своей странице в Facebook.

В четверг следственный комитет Белоруссии сообщил, что «33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера» являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят Статкевич и Тихановский, который является мужем кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.