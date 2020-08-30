Ученые пришли к выводу, что только комбинация гиполипидемических препаратов позволит достичь целевых значений холестерина при очень высоком сердечно-сосудистом риске

Высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или так называемого «плохого» холестерина в крови является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя диета и образ жизни играют важную роль в снижении уровня холестерина, большинству пациентов требуется прием гиполипидемических препаратов, обычно статинов.

Существует ряд других классов гиполипидемических препаратов, которые действуют на различные элементы метаболизма холестерина в организме. К ним относят эзетимиб, бемпедоевую кислота или ингибиторы PCSK9. Указанные лекарства можно использовать в сочетании со статинами для дальнейшего снижения уровня холестерина.

Результаты нового крупного европейского исследования, включавшего участников из 18 стран, показывают, что, хотя многие пациенты могут снизить свой риск за счет приема статинов, тем, кто подвержен наиболее высокому риску неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, требуется именно комбинированная гиполипидемическая терапия.

По мнению авторов, исследование подчеркивает разрыв между текущими клиническими рекомендациями и клинической практикой в отношении контроля уровня холестерина в Европе. Они объясняют, что даже среди пациентов, которые уже получают оптимальные дозы статинов, более широкое использование других гиполипидемических препаратов может помочь достижению целевых значений показателей липидного профиля.

Результаты, которые представлены на заседании Европейского общества кардиологов 2020, опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Несмотря на то, что статины являются препаратами первой линии гиполипидемической терапии, из данного исследования стало ясно, что многим людям указанная монотерапия не способна помочь достижению оптимальных значений уровня холестерина даже при увеличении дозы. Только каждый пятый пациент с очень высоким риском достигает рекомендованных целей. Применение комбинированного лечения может быть решением указанной проблемы. В настоящее время менее 10% пациентов с очень высоким риском в Европе получают те или иные формы комбинированной терапии, среди них 9% в дополнение к статинам получают эзетимиб и 1% — ингибиторы PCSK9.

В исследовании DA VINCI приняло участие общей сложности 5888 пациентов из 18 стран. Ученые изучили такую информацию, как образ жизни пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предыдущие неблагоприятные сердечно-сосудистые события (инфаркт миокарда или инсульт), а также показатели уровня холестерина и прием гиполипидемических препаратов.

Текущие рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по изучению атеросклероза рекомендуют статины в качестве гиполипидемической терапии первой линии. Целевые значения ЛПНП основаны на разделении по группам сердечно-сосудистого риска. Для пациентов с очень высоким риском необходимо снижение уровня холестерина на 50% и достижение концентрации ЛПНП ниже 1,4 ммоль / л.

Ввиду этого в исследовании DA VINCI ученые изучили, насколько успешно достигаются цели по снижению уровня холестерина, изложенные в рекомендациях.

Анализ показал, что 84% пациентов получали только статины в качестве основной гиполипидемической терапии, при этом высокие дозировки этих препаратов применялись примерно у четверти (28%) пациентов. Лишь 9% пациентов был назначен дополнительно эзетимиб и только 1% — дополнительно ингибиторы PCSK9.

Ученые обнаружили, что в целом менее половины пациентов достигли необходимых целей по снижению уровня холестерина, изложенных в руководствах. Среди тех, кто получал высокие дозы статинов, цели были достигнуты у 22% пациентов. Однако среди пациентов, получавших статины с ингибитором PCSK9, около двух третей достигли новых более низких целевых показателей холестерина, рекомендованных Европейским обществом кардиологов.

Руководитель исследования, профессор Рэй отметил: «За последние 15 лет мы наблюдали прогресс в применении клинических рекомендаций и улучшение контроля факторов сердечно-сосудистого риска. Наши рекомендации были основаны на применении статинов, гиполипидемической терапии первой линии. Теперь, когда цели по снижению уровня холестерина стали ниже, полученные нами данные демонстрируют, что этого не достаточно, и следует рассматривать лечение гиперхолестеринемии аналогично артериальной гипертензии, при которой часто необходимы комбинации препаратов для достижения целевых значений».

Ученые отметили, что снижение уровня холестерина ЛПНП у пациентов с очень высоким риском позволяет обеспечить относительное снижение риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 11% и относительное снижение смертности на 5%.По мнению авторов, результаты подчеркивают потенциал комбинированной гиполипидемической терапии, что поможет снизить сердечно-сосудистый риск многим людям.

https://www.imperial.ac.uk/news/202854/cholesterol-drug-combinations-could-health-risk/