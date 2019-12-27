Российский эстрадный певец Стас Михайлов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что его разыскивают судебные приставы за несколько неоплаченных штрафов. Об этом артист написал в Instagram.

«Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума. Но дезинформация — это перебор, друзья! Спешу сообщить, что я законопослушный гражданин и даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы, и совершенно точно никто ни за что меня не разыскивает!» — заявил Михайлов.

Ранее в этот же день «Газета.ru» написала, что Михайлова разыскивают за гонки на Rolls-Royce.

В апреле 2019 года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях. По каждому из них Михайлову были выписаны штрафы в размере от 500 до 2 тыс. рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Михайлов — заслуженный артист России, продюсер, автор песен, десятикратный лауреат премий «Шансон года».

24 декабря сообщалось, что против телеведущей и певицы Ольги Бузовой открыто исполнительное производство. Причиной стали долги за коммунальные услуги.