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Трехрядный автомобиль создан на «тележке» Skoda Karoq, продажи которого уже стартовали в России. Размеры кроссовера сопоставимы с габаритами Toyota RAV4 и составляют: в длину — 4 624 мм, ширину — 1 841 мм и высоту — 1 633 мм, расстояние между осями достигает 2 730 мм.

Внешний облик Jetta VS7 выполнен в стиле младшего «собрата» Jetta VS5, однако новый SUV получил модернизированные бампера и переработанные задние фонари, а также другую линию остекления.

Среди отличительных особенностей интерьера значатся усовершенствованный блок управления климатической установкой и увеличенный тачскрин информационно-развлекательного комплекса.

«Семиместный вседорожник оснащается безальтернативным 150-сильным TSI объемом 1,4 литра, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin и передним приводом», — сообщает издание «Новые автомобили».

Стоимость модели в Китае варьируется от 106 800 до 136 800 юаней (от 1 207 000 до 1 546 000 рублей по актуальному курсу).

В России Jetta VS7 продаваться не будет, а вот его аналог Skoda Karoq уже предлагается отечественным покупателям.