Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью частичного возврата денег за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа. В этот период россияне смогут забронировать тур или проживание в отелях до 20 декабря 2020 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до 20 декабря 2020 года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

Чтобы получить кешбэк, туристу нужно быть зарегистрированным в программе лояльности платежной системы «МИР».

Кроме того, кешбэк будет начисляться только за оплату тура или отеля онлайн, то есть путем ввода реквизитов карты на специальной акционной странице на сайте самого туроператора или отеля, а не в офисе турфирмы или в терминале оплаты.

По данным Федерального агентства по туризму, в рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3 тысяч отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристических предложений для путешествий россиян по всей стране.