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«Студвесна ONLINE» запускает новую конкурсную акцию театрального направления, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего же в настоящее время подано свыше 1 тыс. заявок от авторов творческих номеров на участие в интернет-конкурсах Национальной программы продвижения молодежного творчества «Студвесна ONLINE».

Принять участие в новой конкурсной акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, смогут молодые люди, записавшие на видео декламацию авторских стихов или прозы о войне и разместившие их на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами: #ВеснаПобеды75 #СтудвеснаONLINE #студвесна #РСМ и #ФондПрезидентскихГрантов.

Оценивать мастерство участников будут известные деятели культуры и искусства — актер, режиссер, обладатель «Премии имени Аркадия Райкина» Александр Фельдман, режиссер и руководитель театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

За последнюю неделю конкурсные и образовательные эфиры в социальных сетях ВКонтакте и Instagram «Студвесна ONLINE» объединили более 50 тыс. творческих молодых людей. Наиболее популярными стали эфиры актрисы, педагога-хореографа авторского курса «Свободная пластика» Елизаветы Дружининой и выпуск «Студвесна. Медиапродвижение» с видеомейкером, основателем интернет-проекта «ЧеКуда?» Андреем Корчагиным.

Впервые был организован пятичасовой онлайн-марафон активистов из регионов России, участвующих в акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», а сама «Студвесна ONLINE» запустила акцию #студвеснаиздома, в рамках которой ребята рассказывают о том, как проводят время на самоизоляции, и делятся своим творчеством.

«Студвесна ONLINE» объединяет семь конкурсных направлений: «Студвесна. Музыка», «Студвесна. Танец», «Студвесна. Оригинальный жанр», «Студвесна. Театр», «Студвесна. Видео», «Студвесна. Журналистика» и «Студвесна. Мода».

Чтобы подать заявку на одно из направлений, необходимо: снять видео своего творческого номера; выложить его в социальные сети и поставить обязательные хэштеги #СтудвеснаONLINE #студвесна #РСМ #ФондПрезидентскихГрантов и хэштег направления; заполнить заявку на участие в проекте.

Сотни лучших попадут в прямой эфир проекта, где их видео оценят эксперты. Победители проектов получают возможность без прохождения региональных отборов принять участие в XXVIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна — Весна Победы», который пройдет в 2020 году в Ростове-на-Дону.

«Студвесна ONLINE» — интернет-проект программы «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, реализующийся в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». При поддержке Фонда президентских грантов проект позволяет обеспечить онлайн-продвижение лучших образцов молодежного творчества в интернете.

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