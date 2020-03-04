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Старридж отстранен от футбола до конца сезона

22:38 02/03/2020

Нападающий Дэниэл Старридж отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Форвард должен будет выплатить 150 тысяч фунтов и не сможет играть в футбол до середины июня 2020 года.

В июле 2019 года футболист был наказан штрафом в 75 тысяч фунтов и двухнедельной дисквалификацией за передачу информации своему брату о своем возможном переходе из «Ливерпуля» в «Севилью». Футбольная ассоциация Англии посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию.

По итогам заседания независимой комиссии Старридж был признан виновным еще в двух эпизодах разглашения информации. Ему удвоили штраф и увеличили дисквалификацию до четырех месяцев. Запрет действует до 17 июня 2020 года.

Старридж покинул «Ливерпуль» в августе 2019 года, подписав контракт с турецким «Трабзонспором». 2 марта турецкий клуб расторг с ним соглашение.



