Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу виноваты российские дипломаты.

«Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день», — приводит издание Parlamentni listy слова чиновника.

По его словам, российское посольство отказалось забрать памятник на свою территорию. Дипломаты посчитали, что охранять монумент от скандалов — обязанность полиции и муниципальных властей, утверждает староста.

В апреле власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

Российский МИД назвал эти действия «возмутительными и циничными». СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично, следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

Действия пражских чиновников осудил и президент Чехии Милош Земан. Он назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.